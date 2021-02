Nueva tecnología en 3D permite descubrir cómo caminaban los dinosaurios

febrero 9, 2021

Medio Tiempo. Científicos han desarrollado una mejor manera de inferir cómo los dinosaurios y otros animales extintos podrían haberse movido de un lugar a otro, al analizar las poses de las extremidades de aves y caimanes modernos con la innovadora tecnología de imágenes en 3D desarrollada en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Los paleontólogos han logrado grandes avances en la comprensión de cómo los animales extintos como los dinosaurios caminaron, corrieron, nadaron y volaron cuando estaban vivos, pero aún se desconoce la mecánica de cómo se movían las diferentes especies. El nuevo estudio ofrece una nueva perspectiva sobre este enigma de larga data.

La investigación utilizó una innovadora tecnología de imágenes 3D desarrollada en Brown llamada ‘X-ray Reconstruction of Moving Morphology’ (XROMM), para desarrollar un método que podría desbloquear nuevos conocimientos sobre cómo se movían los dinosaurios y otros animales.

«Al combinar la última tecnología para estudiar el movimiento de las articulaciones con cantidades sin precedentes de datos de posturas de las articulaciones, hemos descubierto información nueva y sorprendente que mejorará la reconstrucción de la locomoción en animales extintos», explica Armita Manafzadeh, candidato en ecología y biología evolutiva en Brown y autor principal de la investigación.

Y mejorar la capacidad de los científicos para estudiar la biomecánica de los animales es importante, dice Manafzadeh, porque el conocimiento de cómo se mueven las especies individuales puede utilizarse para avanzar en la comprensión de las principales transiciones y transformaciones evolutivas, «como la forma en que los animales con columna vertebral salieron del agua y empezaron a caminar por la tierra, cómo pasaron de caminar en cuatro patas a dos, y cómo evolucionó el vuelo».

Los métodos tradicionales para estudiar cómo caminaban los animales extintos se basan en el proceso de eliminación. Los huesos fósiles se ajustan y manipulan para determinar la movilidad de una articulación, todas las posturas que se pueden asumir sin que los huesos choquen entre sí o se deshagan.