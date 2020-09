Nueve meses y Conade no quiere pagarle a seleccionador nacional

septiembre 15, 2020

Fernando Hernández/Xalapa.- En enero del 2020, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) absorbió el trabajo del entrenador nacional de esgrima, el cubano Juan Alexis Salazar Márquez. Desde entonces no le pagó su salario. Y ahora, peor aún, ya le dijeron que no le solventarán.

Tajantemente, el director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras Bonilla, le aseguró que no habría tal retribución por no tener contrato con el organismo. Sí, el mismo servidor público que fue suspendido indefinidamente por la investigación que hay sobre él por supuestos actos irregulares que están en la auditoría ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese funcionario que Salazar Márquez vio hace unos días en las oficinas de Conade, que le saludó, pero que le envió a otro trabajador para ratificarle la negativa. El entrenador acusó que esto es un acuerdo entre el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro Rea, con Contreras Bonilla para no pagar. Ambas entidades se echan la bolita simplemente evadiendo el hecho.

“Yo sólo estoy reclamando mi derecho y se enojaron. La verdad me siento atado porque no hay quién pueda resolver mi situación, pero esto es lo que está pasando en la Conade y con el presidente de la Federación de Esgrima (Castro) que siempre ha sido un corrupto”, sentenció el entrenador cubano.

A Arturo Contreras lo vio el miércoles pasado. “Nos saludamos entre dientes porque tuvimos una primera situación en julio, le llamé y me dijo que no me iban a pagar porque no tengo contrato y lo sentí muy bajo, que no le importaba. Y le respondí que yo nunca he firmado un contrato porque el presidente de mi Federación jamás me dio un contrato, y eso le molestó, eso asocio a la situación actual por la cual nunca me habló hasta el miércoles pasado que yo fui a Conade”, enfatizó.

Salazar Márquez manifestó su molestia por el trato recibido como entrenador de la Selección Nacional. Ignorado y bloqueado ya en la comunicación tanto por Arturo Contreras como por Jorge Castro. No le toman mensajes y mucho menos las llamadas.

SU LLEGADA A MÉXICO

Juan Alexis Salazar trabajaba para República Dominicana a través de un convenio con Cuba. En junio del 2012 compitió en Cancún, Quintana Roo dentro de un Campeonato Panamericano.

En ese momento, el entrenador decidió desertar junto a su familia y emigrar a Estados Unidos, pero Castro Rea le convenció para quedarse en territorio mexicano y tres meses después ya estaba integrado al Comité Olímpico Mexicano (COM) laborando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), a donde se mudó ya en 2013, a la habitación 2204, sitió que abandonó horas antes de esta entrevista.

“Cuando llegué a la Ciudad de México empiezo a trabajar con la Federación y el presidente me paga en el mes de diciembre 10 mil pesos, por tres meses, y yo me quejo, entonces me dio cinco mil pesos más. Apenas estaba conociendo el movimiento aquí en México y me quedé tranquilo, entonces empezó la deficiencia en 2013, cobré unos 30 mil pesos, porque él no me pagaba, la Conade le pagaba a la Federación y la Federación a nosotros cuando le daba la gana”, explicó.

Si en enero del 2020 absorbe ese pasivo la Conade es porque supuestamente la Federación Mexicana de Esgrima hacía mal uso de los recursos para el pago de los entrenadores.“Entonces, si Conade se responsabilizó yo no tengo por qué ir con la Federación”, acotó.

MÁS COSAS RARAS CON CONADE

Salazar Márquez reveló que en enero pasado también se reunió con el subdirector de la Conade, Sergio Monroy, tras un selectivo nacional celebrado en Villahermosa, Tabasco porque a otros entrenadores sí les habían pagado y a él no. A esa junta acudió de igual manera Arturo Contreras.

“Ahí me pagan en cheque y le pregunté a Arturo Contreras si íbamos a firmar el contrato, me respondió que se harían evaluaciones a entrenadores si reúnen las condiciones para ser entrenadores nacionales. No le respondí nada. Le di las gracias, me levanté y me fui. Las pruebas jamás me las hicieron. Pasó marzo, todo se quedó en tinieblas y nunca nos dijeron nada. Tengo constancia que he trabajado con mis alumnos hasta el día de ayer (lunes)”, detalló.

De hecho, atletas bajo su tutela obtuvieron una beca por los resultados obtenidos con su dirección, es decir, Conade y la Federación reconoce a estos esgrimistas, pero al entrenador no.

LA HAZAÑA

El profesor cubano logró sobrevivir estos meses sin el pago oficial, mediante clases particulares con unos cuantos alumnos que confiaron en él.

“De hecho le pedí ayuda a los padres de algunos atletas que me depositaron dinero y si les pido la constancia del depósito me la mandan para demostrar lo que estoy diciendo.