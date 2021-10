Nuevo adelanto de “Get Back”, la docuserie de The Beatles

octubre 15, 2021

Ciudad de México. El día de ayer, se liberó un nuevo adelanto de Get Back, la prometedora serie documental de The Beatles producida por Disney, Apple Corps LTD y Wingnut Films. Este proyecto reunirá seis horas de material inédito en el que se sigue a la mítica banda de Liverpool durante las largas sesiones de grabación del álbum Let It Be. La serie, además de brindar un acercamiento íntimo a la relación y dinámicas de trabajo de los Fab Four , contará con la grabación completa del legendario concierto en la azotea de 1969.

El tráiler comienza con Don’t Let Me Down de fondo mientras muestra la siguiente leyenda: “En enero de 1969, un equipo de rodaje recibió un acceso sin precedentes para documentar a Los Beatles durante sus jornadas de trabajo. Esto resulto en 57 horas de las más íntimas imágenes de la banda, nunca antes filmadas. Han estado guardadas bajo llave durante más de medio siglo. Ocultas…hasta ahora”.

El director de esta docuserie, el renombrado Peter Jackson, seleccionó a lo largo de 3 años lo mejor de aquellas casi 60 horas de grabaciones inéditas. Respecto a las filmaciones ocultas, el cineasta comentó que capturan la historia de amigos y de particulares. Es la historia de las debilidades humanas y de una asociación divina. Jackson se mostró entusiasmado por el contenido del material, al que definió como un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión.

¡Mira el nuevo avance de Get Back y disfruta de la excelente calidad de sus imágenes restauradas! Los capítulos se estrenarán los próximos 25, 26 y 27 de noviembre, en la plataforma Disney+.