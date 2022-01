Nuevo adelanto de la última temporada de “Peaky Blinders”

enero 4, 2022

Ciudad de México. ¡BBC Studios inició 2022 con todo! Y es que la empresa lanzó un nuevo avance de la última temporada de Peaky Blinders. La historia de los hermanos Shelby regresará a las pantallas a mediados de este año. ¿Estás listo para su emocionante final?

El traíler muestra a Thomas Shelby (Cillian Murphy), quien pasa por momentos difíciles mientras mira como la amenaza del fascismo se cierne con más fuerza sobre Inglaterra. El tráiler también muestra a actores como Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Sohpie Rundle y Anya Taylor-Joy.

Por otra parte, Steven Knight, creador de la serie, compartió en entrevista que lo que quería hacer es que cuando Tommy Shelby regresó de la Primera Guerra Mundial, estaba emocionalmente muerto. Estaba desconectado por sus experiencias y era un nihilista, amoral y haría cualquier cosa. Tenía un objetivo que era acumular dinero, pero cuando se encuentra con el fascismo, algo vuelve a la vida y decide que hay bien y mal. Y por eso dedica su tiempo a oponerse.

Knight continúa diciendo: Muchas otras cosas le sucederán a Tommy que el público no esperará. Creo que la tarea de escribir está más enfocada con cada temporada. He dicho esto antes, pero siempre he creído que es verdad cada vez. Y creo que esta vez es cierto: esto es lo mejor hasta ahora, asegura.

La última temporada de Peaky Blinders llegará tras varios retrasos debido a la pandemia de COVID-19. Cabe recordar que la actriz Helen McCrory, quien interpretaba a la tía Polly, falleció antes de que se pudiera reanudar la producción.

A continuación, disfruta del avance de la sexta temporada de Peaky Blinders: