Nuevo León devuelve más de 4 mil vacunas Sinovac por ser “inservibles”

Redacción/Al MomentoMX. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que la entidad devolvió al Gobierno Federal 4 mil 680 vacunas contra el Covid, de la farmacéutica Sinovac, debido a que estaban en mal estado.

El secretario de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, dijo que estas dosis corresponden a las 33 mil 480 dosis que se recibieron el domingo 8 de marzo para la zona norte de la entidad.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Deben mantenerse a entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, dijo en conferencia de prensa.