Nuevo tráiler de «La Sirenita» muestra a Halle Bailey bailando bajo el mar, primer vistazo a Úrsula y al Príncipe Eric

febrero 16, 2023

Redacción Xalapa.- Disney ha llegado con un nuevo tráiler de su adaptación live-action de «La Sirenita», con Halle Bailey como la princesa Ariel.

El próximo musical de Disney, dirigido por Rob Marshall, reinventa la película animada original de 1989 con actores en vivo. En esta adaptación, veremos a la sirena Ariel enamorarse otra vez del príncipe humano, Eric, lo que la llevará a caer en la trampa de la Bruja del Mar, Úrsula.

Halle Bailey interpreta a Ariel, junto a Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón, Jacob Tremblay como la voz de Flounder y Daveed Diggs como la voz de Sebastián. El tráiler da un primer vistazo a Úrsula y al Príncipe Eric.

Disney anunció por primera vez que Bailey asumiría el papel de Ariel en julio de 2019. Un primer adelanto de la nueva película se lanzó en septiembre de 2022.

“Fue algo inspirador y hermoso escuchar sus palabras de aliento, diciéndome, ‘No entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad, por todas las niñas negras y morenas que se van a ver en ti’”, dijo Bailey a Variety en una entrevista, contando la reacción de sus abuelos ante el tráiler.

La banda sonora es un esfuerzo colaborativo de la leyenda de Broadway Lin-Manuel Miranda y Alan Menken, quienes escribieron la banda sonora original animada de «La Sirenita». Miranda se asoció con Menken para cuatro canciones originales, aunque aseguró que estas nuevas composiciones no reemplazarán a los clásicos amados como «Kiss the Girl» y «Under the Sea».

La película está siendo producida por Miranda, Marshall, Russell Allen, John DeLuca, Marc Platt y Michael Zimmer, con Allison Erlikhman trabajando como productora ejecutiva. Jane Goldman y David Magee escribieron el guion.

“La Sirenita” está programada para llegar a los cines el 26 de mayo.