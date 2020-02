Nulas obras de rescate en monumentos históricos o espacios protegidos: INAH

febrero 25, 2020

Daniela García Guerrero/Córdoba.- Ningún ayuntamiento de la zona centro ha presentado proyectos de rescate, rehabilitación, restauración en monumentos históricos o espacios públicos protegidos; el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha recibido una sola solicitud al respeto informó la encargada del área de monumentos históricos Irma Becerril Martínez quien explicó que desde el inicio del año no han atendido algún proyecto relacionado con obras de rescate o rehabilitación en sitios protegidos por el INAH, lo cual se atribuye al poco presupuesto de los ayuntamientos.



“Esto es un reflejo de la situación económica que impera en los municipios, nosotros somos normativos y estamos en la mejor disposición de brindar la asesoría técnica adecuada a quien lo solicite, pero en lo que va del año no hemos recibido ninguna sola solicitud de intervención”.



El año pasado municipios como Orizaba, Córdoba, Atoyac solicitaron autorizaciones pero las obras no se están llevando a cabo.



“De enero a febrero no tenemos en el INAH Veracruz un solo proyecto de preservación del patrimonio cultural de municipios no tenemos”.



Irma Becerril indicó que esta situación preocupa de cierta manera porque refleja el desinterés y a la ves falta de recursos de los ayuntamientos, refirió que no hay fecha límite para presentar solicitudes de intervención en el Instituto de Antropología e Historia sin embargo esto no había ocurrido en años anteriores.