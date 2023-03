Nunca he perdido mis derechos políticos, señaló el exgobernador de Tamaulipas, Ricardo García Cabeza de Vaca

marzo 2, 2023

Redacción/Xalapa. El exgobernador de Tamaulipas, Ricardo García Cabeza de Vaca, habló sobre el amparo que le concedió un juez, dijo que nunca ha perdido sus derechos políticos.

«Pareciera que el Gobierno Federal autoritario, que a todo aquel que no coincide con sus políticas, no lo ven como adversario si no como enemigo», dijo el exgobernador sobre su caso.