Obispo de Veracruz pide esclarecer asesinato de joven catequista asesinado

octubre 17, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El obispo de Veracruz pidió a las autoridades que se esclarezca el asesinato de Luis Felipe Vázquez López, el joven asesinado la semana pasada en su casa ubicada en la colonia Las Amapolas 2 del Puerto de Veracruz.

El joven de 26 años fue catequista en la parroquia de la zona y recientemente había denunciado el robo a dicha parroquia.

El obispo dijo que desconocía el caso, sin embargo, envió sus condolencias a la familia y exigió el esclarecimiento de los hechos.

“Me deja un poquito frío porque no sabía nada. Me consterna esta noticia, pedirles a las autoridades que hagamos todo lo que sea posible (…) Un mensaje de condolencias a la familia y de esperanza sabiendo que la muerte no es el final de todo, sino el principio de una vida mejor y que Dios va a bendecir no solamente a él, va a abrirle las puertas del reino”, concluyó.