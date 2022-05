Obispo de Veracruz también ha recibido falsas ofertas de trabajo por WhatsApp

mayo 29, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, dijo que hasta él ha recibido mensajes de WhatsApp con ofertas laborales dudosas, por lo que hizo el llamada a la gente a no dejarse llevar por el impulso y la necesidad e investigar bien de qué se trata antes de acudir a una entrevista de trabajo con alguien que no conocen.

Reconoció que la falta de empleos y la crisis económica lleva a las personas a no averiguar antes de concertar la cita de trabajo, por lo que aconsejó que antes de hacer algo lo consulten con las personas a su alrededor para discernir mejor la oferta y analizar si se trata de un fraude o una oferta real.

“Yo si he recibido mensajes que te invitan, pero se ve que son mensajes masivos, pero la necesidad es lo que hace que la gente caiga. Hoy día si tienes que ver a donde, cuando y quien y no ir solo, sino describir bien qué es lo que te van a ofrecer, no vaya a ser que te metan en lugar donde hasta te esclavicen, hacerlo con gente a nuestro al rededor para que le ayude a discernir”, dijo.

Cabe recordar que Viridiana Moreno Vázquez, la joven desaparecida en Cardel acudió a una supuesta entrevista de trabajo luego de recibir la oferta por mensaje y desde entonces no se sabe nada de ella.