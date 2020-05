Obrador considera que todo va perfecto en la lucha contra el Coronavirus

mayo 20, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- A 12 días de finalizar la Jornada Nacional de San Distancia y ante la salida masiva de personas a las calles, este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no salir aún a las calles para evitar un repunte en los contagios de Coronavirus.

A pregunta expresa, el tabasqueño reiteró que a su administración no se le ha desbordado la pandemia, ya que, expuso, aún se tienen camas disponibles para atender a los enfermos.

“Si no se tomaran las medidas se hubieran perdido más vidas, no ha sido en vano lo que se ha hecho”, indicó.

También pidió estar al tanto de las indicaciones que por la tarde y las nuevas proyecciones que se presentarán hoy por regiones.

No olvidemos que la cura contra la pandemia son estas medidas de sana distancia y de quedarnos en casa, lo otro sería la hospitalización, pero eso no lo deseamos, mientras no haya una vacuna, estamos convocando junto con gobiernos y científicos del mundo para avanzar y tener una vacuna contra el Covid-19, “que los resultados se pongan a disposición de todos los pueblos, que no se privatice, que no se ponga al servicio de unos cuantos”; remarcó.

Pidió hacerle caso al “semáforo sanitario, espero que pronto tengamos resultados”. Subrayó.

En el caso de los grupos que ya se manifiestan en las calles, el primer mandatario recordó que no habrá autoritarismo.

Finalmente refutó el incremento de violencia familiar, reiterando que, contrario a ello, el confinamiento permitió el reencuentro familiar, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, para qué medidas coercitivas, no hace falta, subrayó.