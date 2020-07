Obrador “desconoce” caso del hijo de Bartlett pero recuerda corrupciones viejas

julio 7, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Aunque dijo desconocer del tema de los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett al IMSS, este martes, el presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los que le creen a la asociación “Mexicanos a Favor de la Corrupción” recordar la forma en la que sus dirigentes como Claudio X González y Gustavo de Hoyos han hecho sus negocios al amparo del poder público y de la corrupción.

Al recordar que ellos estuvieron en contra de lo Maestros y su lucha contra la Reforma Educativa, el mandatario trajo a la memoria el cómo bajo la protección de Carlos Salinas de Gortari, la familia de X González se hizo de concesiones de energía limpia, una de estas empresas, reveló, recientemente la vendió al consorcio Iberdrola.

Así, como también es el caso de Gustavo de Hoyos, indicó, “es la forma en la que estos ahora paladines del combate a la corrupción hacían lo que dicen combatir”. Indicó.

“Yo sostengo que lo más eficaz es acabar con la corrupción se logrará el renacimiento de México, peor esto no lo ven así los conservadores, porque ellos quisieran que se mantuvieran Anel régimen de corrupción, el conservador es muy egoísta, piensa solo en el, es el enojo de columnistas, porque ya no reciben un millón de pesos al mes… ahora solo reciben 200 (mil), no se ponen a ver qué hay mexicanos en la pobreza y hay que atenderlos”. Subrayó.