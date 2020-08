Obrador insiste en que se juzgue a ex presidentes solo con consulta ciudadana

agosto 20, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Si se va a juzgar a los expresidentes por el caso de corrupción filtrado por Emilio Lozoya, este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recomendó que se haga ahora si mediante una consulta ciudadana.

Tras negarse por meses a opinar del tema, Obrador recomendó lo anterior para que el pueblo y no un presidente decida en este tema coyuntural de la política mexicana.

También indicó que aún no lee todo el expediente de la denuncia, “me quedé en la página 20-25, porque no me puedo desvelar”.

Pidió también a la ciudadanía organizarse y hacer la consulta, para, si es aprobada, las autoridades hagan su trabajo.