Obrador listo para reiniciar giras a finales de mes; dará banderazo a Tren Maya

mayo 20, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Aunque se dijo en espera de la recomendación de los especialistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelanto que el 30 o 31 de mayo podría acudir a Palenque para reiniciar esas fechas sus giras por el país y de paso dar el banderazo de inicio al Tren Maya.

Así lo indicó el primer mandatario quien indicó que en caso de no ser así podría dar desde Palacio Nacional el banderazo en los 4 tramos.

“Me gustaría ir, sino lo vamos a hacer desde aquí en teleconferencia, me gustaría invitar a los dueños de las empresas, casi todas mexicanas”, enfatizó.

También adelantó que, contrario a otras administraciones no habrá extensiones presupuestales y se terminará la obra el próximo año, en tiempo y forma, “nada de empresas constructoras irresponsables y que dejen las obras abandonadas, tiradas, inconclusas con cargo al erario, si quedan mal aquí mismo se darán a conocer y si es así tendrán más obras, si no no tendrán más contratos en la administración”, subrayó.