Obrador responde a todos sus críticos con humor

junio 10, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Sobre las burlas que desató en redes sociales este martes la revelación de documento del Bloque Opositor Amplio, BOA”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró una vez más que esto servirá también para que todos lo que aún no lo hacen se quiten las máscaras y mostrarse como son.

“Es legítimo ser opositor, estar en contra del gobierno, es normal”. Subrayó.

Al respeto de la presunta autoría del documento desde las entrañas de la Secretaría de Gobernación, Obrador respondió que “no son los tiempos de García Luna”, respondió.

Al respecto, el primer mandatario recordó el pasado de sus opositores y la forma en la que votaron en contra de programas como el de adultos mayores, “esas son las reformas que les molestan, nadamás que no se ensarapen, que den la cara”.

Esa hipocresía ya no funciona, le contesté al gobernador de Jalisco porque ahí es distinto, “no es el tiempo ya de que no se podía tocar al intocable (presidente, ejército y Virgen de Guadalupe) a lo mejor a la Virgen de Guadalupe no, pero al presidente si, el que insulta se degrada, se acorrienta”.

En otro ámbito y sobre la declaración del gobernador Miguel Barbosa donde minimiza la violencia contra las mujeres y su desaparición, al indicar que “después aparecen con el novio”, solo se limitó a responder “ahí es distinto”.