Ocupación turística nuevamente se estancó por rebrote de COVID-19

enero 25, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Ahora que el estado de Veracruz está pasando por un rebrote de contagios de COVID-19, el sector hotelero de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río ya resintió los estragos económicos de este fenómeno.

El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, declaró que este mes la ocupación nuevamente se desplomó complicando la cobertura de gastos en los hoteles.

Pese a ello, consideró que esta vez existe más información sobre las estrategias que se deben seguir para evitar que la curva de casos siga creciendo, por lo que estimó que no se darán cierres ni despidos como ocurrió el año pasado.

«Veníamos viendo un repunte mes con mes desde que aperturamos el sector desde el mes de julio y en enero ya no lo vemos, incluso en enero a comparación de diciembre se ve menos afluencia, otra vez no está alcanzando ni siquiera para los gatos pero bueno, de mantenernos así pensamos que no vamos a caer en cierres como ocurrió en la primera ola de contagios», apuntó.

Por ello, reiteró que es fundamental no relajar la prevención de la enfermedad y afirmó que el gremio hotelero mantiene estrictas medidas de cuidado entre los trabajadores.