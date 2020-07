Odalys Ramírez en plena pandemia se sometió a cirugía

julio 7, 2020

México/tvnotas. Odalys Ramírez después de recuperarse del Covid-19, ha estado muy activa en redes sociales durante la cuarentena, por lo que sus fans se cuestionaron dónde estuvo, pues se ausentó unos días por cuestión de salud.

A través de sus historias de Instagram la conductora de ‘Al Aire con Paola’ explico que se tuvo que someter a una cirugía de los ojos por que estaba teniendo dificultades para ver y fuertes dolores de cabeza.

“Llevaba muchos días desaparecida de las redes sociales, y es que el jueves pasado me hicieron una cirugía en mis ojitos porque ya no estaba viendo bien, tenía muchos dolores de cabeza a la hora de leer aquí el prompter, de leer, en general, por lo que estuve sin ver jueves, viernes, sábado,y domingo”.

Aunado a ello, en otra publicación destacó que el alejarse todos esos días en redes sociales le hicieron muy bien.

«Hola. Anduve desaparecida estos días por que me sometí a una cirugía de la vista y me estaba recuperando . Ya estoy bien Gracias a Dios , y debo confesar que la “desintoxicación tecnológica obligatoria” me cayó genial ! Ustedes ¿hace cuanto no pasan varios días sin celular o televisión? Cuéntenme.

Ante esto los comentarios por parte de los fans no se hicieron esperar, pues los fans no dejaron de mandarle mensajes positivos y su pronta recuperación, además de destacar que cada día se ve más guapa.