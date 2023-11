OFCM lleva la música clásica al Barrio de Tepito por primera vez

noviembre 8, 2023

Con el fin de acercar la música clásica a todo tipo de público y garantizar a la ciudadanía el acceso a la cultura, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) tocará por primera vez y de manera gratuita en calles del Barrio de Tepito el próximo sábado 11 de noviembre a las 18 horas.

El concierto, denominado “Tu Orquesta en Tepito”, se llevará a cabo en Avenida Circunvalación, entre las calles Tapicería y Labradores, Alcaldía Venustiana Carranza. Más de 90 músicos interpretarán un programa que incluye Sones de Mariachi de Blas Galindo, Vals Sobre las Olas de Juventino Rosas, un Popurrí de mambos de Dámaso Pérez Prado/Eugenio Toussaint, Dios nunca muere de Macedonio Alcalá, Danzón Nº. 2 de Arturo Márquez, Huapango de José Pablo Moncayo y El Sinaloense de Severiano Briseño.

“Es importantísimo que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México lleve esta música mexicana a un barrio tan emblemático como es Tepito, y con un programa diseñado específicamente para que la gente lo escuche en un ambiente mucho más tranquilo, más relajado y sin esa tensión de una sala de conciertos”, aseguró el director huésped Eduardo Álvarez.

Recordó que uno de los objetivos fundamentales de la Filarmónica desde su fundación hace 45 años es acercarla a todas las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se congratuló de que se retome el compromiso de interpretar música de concierto en el espacio público, actividad con la que OFCM se ha ganado el título de ser una de las orquestas que más han tocado al aire libre.

“Los músicos tenemos esa misión y esa responsabilidad, no sólo de tocar en las grandes salas como la Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, la de Bellas Artes o la Sala Nezahualcóyotl, sino llegar a lugares donde no se tiene un teatro, pero sí una inquietud por escuchar música”, expresó Álvarez.

El director invitado de este programa especial es uno de los conductores de orquesta mexicanos más destacados de su generación, con más de 40 años de carrera musical, 23 de los cuales estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, siendo reconocido por el Gobierno del Estado de Guerrero como Director General Emérito.

Además, ha fungido como coordinador general de las giras en México de la Brooklyn Philharmonic, la Dallas Symphony, la Atlanta Symphony, Atlanta Virtuosi, la Louisville Symphony y la Scottish Chamber Orchestra.

Álvarez, quien ha tocado en espacios en donde no hay salas de conciertos, confía en que el recital en Tepito sea memorable, toda vez que la “respuesta ha sido increíblemente buena; siempre he sostenido que, si un público es sensible a todas las expresiones artísticas, ese es el pueblo de México”.

El concierto de la OFCM denominado “Tu Orquesta en Tepito” se podrá disfrutar de manera gratuita el sábado 11 de noviembre a las 18 horas en Avenida Circunvalación, entre Tapicería y Labradores, frente al parque recreativo Francisco I. Madero de la alcaldía Venustiano Carranza.