Omealca acumula dos casos de Covid-19

junio 12, 2020

Daniela Garcia/Omealca. Datos proporcionados por la Secretaría de salud revelan que este municipio acumula dos casos confirmados de Covid-19.

Ante este panorama de salud publica autoridades municipales descartan el regreso a la nueva normalidad y por el contrario se redoblarán las acciones de prevención.

“Aún cuando el presidente de la República menciona que debemos vencer el miedo y salir poco a poco, la realidad es que no hay que bajar la guardia y mucho menos desbordarnos en multitudes, eventos o aglomeraciones que colapsen la salud de la población”.

Lo anterior fue mencionado por el alcalde Pedro Montalvo Gómez al hacer un llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial y cobre bocas.

“Es lamentable que nuestra propia autoridad federal no haga caer en contradicciones y que el presidente diga que debemos salir y vencer el miedo y por otro lado el sub secretario de Salud diga que no se ha donado la curva, esto refleja poca seriedad ante la pandemia”.



El alcalde de Omealca añadió que “no bajarán la guardia”, el municipio mantendrá las acciones preventivas como filtros y sanitización, además de no permitir la operatividad de negocios no esenciales.