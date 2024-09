OMS autoriza primera vacuna contra mpox en África

GINEBRA.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes la concesión de su primera autorización para el uso de una vacuna contra la viruela símica (mpox) en adultos, calificándolo como un paso importante en la lucha contra esta enfermedad en África.

⇒ La aprobación de la vacuna de Bavarian Nordic A/S significa que donantes, como la alianza de vacunas Gavi y UNICEF pueden adquirirla. Pero los suministros son limitados porque solo hay un fabricante.

“Esta primera (autorización) de una vacuna contra la viruela símica es un paso importante en nuestra lucha contra la enfermedad, tanto en el contexto de los brotes activos en África, como en el futuro”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El jefe de la agencia sanitaria de las Naciones Unidas pidió que aumenten “urgentemente” la adquisición, las donaciones y el traslado para hacer que la vacuna llegue a donde más se necesita, junto con otras medidas de respuesta ante el repunte de mpox en la República Democrática del Congo y los países vecinos.

WHO and partners have established an Access and Allocation Mechanism (AAM) to:

🔹 increase access to #mpox vaccines, treatments, and diagnostics for people at highest risk and

🔹 ensure that the limited supplies are used effectively and equitably.