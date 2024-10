OMS autorizó el uso de prueba de emergencia para el diagnóstico de la viruela del mono

Redacción Xalapa.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que ha autorizado el uso de la prueba de emergencia para diagnosticar el virus de la viruela del mono.

Mediante un comunicado, la OMS, anunció que ha incluido el primer diagnóstico in vitro de MPOX en su lista de procedimientos de uso de emergencia.

Indicó que este significa un paso importante para mejorar el acceso global a las pruebas de MPOX; pues la aprobación para el uso de emergencia del ensayo «Alinity MPXV» fue fabricado por Abbott Molecular Inc.

Esta permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico en países que enfrentan brotes de MPOX, donde existe la necesidad de pruebas rápidas y precisas, debido a que los casos han aumentado drásticamente. El diagnóstico temprano de MPOX permitirá el tratamiento, la atención oportuna y el control del virus.

La OMS recordó «En África persisten la capacidad limitada para realizar pruebas y las demoras en confirmar los casos de MPOX, lo que contribuye a la propagación continua del virus. En 2024, se han notificado más de 30 mil casos sospechosos en toda la región, y las cifras más altas se registraron en la República Democrática del Congo, Burundi y Nigeria. En la República Democrática del Congo, este año solo se han realizado pruebas al 37% de los casos sospechosos».

