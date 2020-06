OMS dice que asintomáticos “no contagian”; científicos lo dudan

junio 9, 2020

Redacción/Xalapa.- Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que es “muy raro” que los portadores de COVID-19 que son asintomáticos contagien a más personas, expertos en enfermedades virales pusieron en duda esta declaración señalando que podría generar problemas para los gobiernos mientras intentan levantar las restricciones.

Maria van Kerkhove, la epidemióloga que lidera la OMS a nivel técnico frente a la pandemia, dijo este lunes que muchos países que han hecho seguimiento a infectados con casos asintomáticos no encontraron la presencia del virus en sus contactos más cercanos; lo cual podría indicar que si eres portador asintomático las probabilidades de que contagies a otra persona aún con medidas poco restrictivas son muy bajas.

“Me sorprendió bastante la declaración de la OMS”, dijo Liam Smeeth, profesor de epidemiología clínica en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que agregó que no ha visto los datos en los que se basan las palabras de Kerkhove.

“Va en contra de mis impresiones desde la ciencia, que sugieren que la gente asintomática -que nunca desarrolla los síntomas- y la presintomática son una fuente importante de infección a otros”, señaló.

Funcionarios de la OMS no han dado réplica a las dudas de cientos de científicos a lo largo del mundo quienes no confían que esto sea posible.

“Esto tiene implicaciones importantes para las medidas de seguimiento/trazabilidad/aislamiento que están siendo puestas en marcha por muchos países”, indicó Babak Javid, consultor de enfermedades infecciosas en Cambridge University Hospitals, “y es necesario aclararlo ahora que la mayoría de países están levantando la cuarentena”, pidió.