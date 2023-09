ONU falsea información, en Veracruz ni desapariciones ni sometimiento del Poder Judicial: Cuitláhuac García Reprocha que no hayan hecho observaciones a gobiernos anteriores cuando sí sucedían violaciones a derechos humanos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó los señalamientos de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret L. Satterthwaite sobre la independencia de los jueces y abogados, además de ellos negó que en su administración se den casos de desaparición forzada como se dice de la ex jueza Angélica Sánchez.

“Cómo puedo contestar algo que no fue dirigido a mí ni al Gobierno de Veracruz (…) Pueden opinar lo que quieran, son libres. Lo que viene son datos falsos, yo creo que por eso no lo rotularon con las siglas de la ONU porque no puedes mentir en algo así”.

Además, el mandatario externó su preocupación por que el organismo internacional no corroboró la información, misma que se puede consultar en la paginas de internet del Poder Judicial de la Federación.

“Yo pienso que eso es grave en alguien que pretende llamar la atención y que fácilmente pudo haberse dado cuenta porque es falso, insisten en la versión solo de la jueza y olvidan la nuestra, por ejemplo es mentira que la Jueza tome su determinación porque un Juez federal la obligó liberar a un presunto delincuentes (A Itiel N)”.

“¿Cómo puedes hacer un juicio faltando a la verdad? Dando a conocer solo una parte de la versión. Ahora entiendo por qué la ONU no puede resolver la guerra en Ucrania”, cuestionó.

Con ello, el mandatario también criticó que hoy cuando más se respetan los derechos humanos haya injerencia de internacional pero no fue así cuando en el sexenio de Felipe Calderón y Javier Duarte – quienes lanzaron una guerra contra la ciudadanía, hubo cientos de muertos y utilizaron al Estado para desaparecer personas- no se hicieran presentes ni hubo cartas para hacer observaciones.

“¿Cómo van a tener credibilidad ahora si solaparon lo anterior? Y se lo dije al enviado personalmente, usted viene aquí a decirme de hechos del 2015 cuando en ese momento no dijeron nada, cargan con la conciencia de que cuando se estaba dando la desaparición forzada se quedaron callados”.