Operación tanque del Natura, podría quedar pendiente hasta el siguiente año 

junio 22, 2022

Regina Montes

Xalapa, Ver.- El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que se está en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para echar a andar el tanque de almacenamiento que se construyó en la administración municipal pasada en el parque Natura, mismo que ante la falta de la red hidráulica podría ser concluido hasta el siguiente año.

“Estuve en la mañana en una reunión con Conagua, hay un tema de un tanque que tiene que hacerse una red de agua, pero tenemos que ver si se tiene liberado el paso de servidumbre para que se puedan ejercer y esta semana tenemos otra reunión para agilizar los trámites”.

Señaló que ese tanque se hizo en el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero, pero ahora necesita redes para poder abastecerse del vítal líquido.

“Tenemos que revisar el paso de servidumbre porque si no se tendría que posponer la obra para el próximo año, es el del parque Natura y tenemos que ver si nos da tiempo, porque no está liberado el paso de servidumbre o el derecho de, y tenemos que revisarlo para ver si es factible o, no desperdiciar el recurso, sustituirlo, para que el año que entra podamos liberar ese predio y podamos tener la validación para poderlo incorporar”.

Refirió que, si bien es un buen proyecto, se quedó pendiente la red para la distribución del agua por lo que no puede operar.

“Si nos da tiempo ahorita hacer la liberación del paso de servidumbre le entramos con Conagua y mañana estarían aquí ellos para ver con Catastro, Desarrollo Urbano, los demás proyectos para que tengamos todo en forma y si es posible ese recurso verificar si se puede hacer en otra obra mientras se libera y no dejarlo para el siguiente año”.

Refirió que son más de 8 millones de pesos que se tienen reservados para los programas de “peso a peso” para los proyectos hídricos de beneficio para la ciudad.