OPLE debe tomar en cuenta asignación de diputado plurinominal no binario

septiembre 15, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) va a garantizar la paridad de género en la asignación de diputados plurinominales, sin embargo, se deber tener en cuenta el registro de un candidato no binario.

El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla confirmó que el proceso de asignación de las diputaciones plurinominales se dará en la primera quincena de octubre, pues deben esperar el proceso de calificación de las 242 elecciones locales.

El funcionario electoral refirió que en este momento los tribunales ya validaron el resultado de 26 elecciones a la diputación local y 146 de alcaldías, que fueron ratificadas y ya causaron Estado.

Sin embargo, el resto siguen en el proceso de la cadena de impugnación, por lo que están en espera de que se concluya la calificación de las elecciones para poder hacer el reparto de las diputaciones y las regidurías.

“Solo estamos esperando cuatro (diputaciones) para que finalmente podamos pronunciarnos al respecto, yo le calculó que será en la primera quincena de octubre, difícilmente va a ser antes”, comentó.

En todos los casos que se han resuelto se han mantenido los resultados con pequeños cambios en la votación final, sin embargo, no se ha decretado ninguna elección extraordinaria, lo que valida el trabajo de la autoridad electoral.

Recordó que Veracruz ha sido pionero para integrar el Congreso y las regidurías con la paridad de género, y se mantendrá en esa sintonía.

El registro de una persona no binaria tendrá un efecto en la distribución de las plurinominales, pues sólo se repartirán 25 para mujeres u hombres y 24 para el otro género, por ser un número impar, confirmó el funcionario.

“Al no binario no se le considera ni hombre ni mujer, de tal forma que él se saca de los 50, vamos a decir, entonces se hace la repartición entre 49 (…) tendrá que haber un género con un más que el otro. El no binario no cuenta para ninguno de los dos géneros”.