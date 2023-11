Oposición acusa a Morena en el Senado de hacer procelitismo con donación para Acapulco

noviembre 8, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La oposición en el Senado acusó a los legisladores de Morena y a su presidente nacional, Mario Delgado, de “vulgares, corrientes y ladrones” por hacer proselitismo político con la ayuda que senadores de todos los partidos reunieron para los damnificados por el huracán Otis.

Este miércoles, durante su visita a la Cámara Alta, Delgado Carrillo dio el banderazo de salida a un camión con víveres, que salió del centro de acopio hacia Guerrero, que según los senadores de Morena se compraron con la donación de un mes de su dieta.

Esto desató el enojo de la oposición.

La priísta Claudia Anaya, denunció lo sucedido. Lamentó que el Senado no actúe con institucionalidad, “este no es el centro de acopio de Morena, esta no es la caja de recaudación de Morena”

Exclamó “no me parece correcto y pertinente que en este Senado se estén haciendo actos de proselitismo de un partido político, tengan vergüenza, tengan dignidad, son un corrientes y unos vulgares”.

La panista Lilly Téllez, urgió la integración de una comisión que investigue “si el camión va a llegar a su destino, porque es muy probable que lo desvíen para robarse esos víveres y si el salario de los senadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el Fonden”.

“Urge que se revise que lo que se acaba de llevar Mario Delgado, no vaya a terminar a las campañas electorales, debe de ir Acapulco, tienen cero credibilidad, bola de ladrones”, declaró.

La morenista Antares Vázquez, reviró a Lilly Téllez:

“En tiempos de zopilotes electorales, claro que les cala que el grupo parlamentario de Morena, haya reunido despensas y víveres con las dietas de las y los senadores de Morena y eso les cala”.

“Y ahora resulta que hay una senadora que se atribuye facultades de ver si es con los sueldos de los senadores de Morena, cada quien hace con su sueldo lo que le da su gana”, replicó.

La vicecoordinadora de Acción Nacional, Kenia López, aseveró “que venga Mario Delgado, presidente de su corrupto partido, a darle el banderazo a un camión, es la muestra más clara de la miseria política. (…) No venga aquí a hacer caravana con sombrero de sus súbditos legisladores, compórtese como presidente de su partido y mejor exíjale a sus empleados en la Cámara de Diputados, que asignen recursos para el Fonden y regresen el Fonden, porque se lo robaron”.

López Rabadán recibió los abucheos de los senadores de Morena, cuando anunció que donaría 10 días de su dieta para los damnificados de Guerrero.

Margarita Valdez, senadora de Morena, reclamó a las senadoras de oposición que “con mi dinero no se metan. Yo sabré que hago con los recursos que el pueblo me paga y yo sabré a quién se los doy y a través de quién se los mando, creo que es un exceso que me digan de que mi mes de dieta no lo mande a través del Senado”.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, replicó que “yo no puedo aceptar que Mario Delgado venga y politice la ayuda y que Mario Delgado trate de ganar la fotografía con banderazos. Pero, lo que yo no puedo aceptar es que se ponga sombrero ajeno”.

El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, lanzó la siguiente declaración a la oposición:

“Se ve que les ardió hasta lo más profundo de su ser que Morena, que los senadores Morena y las senadoras nos hayamos desprendido de un mes de salario para apoyar a los damnificados en Acapulco. (…) Y por favor no sean tan chiquititos y, si quieren ustedes donar, háganlo como quieran, pero que no les duela el codo de donar un mes de su salario para los damnificados”.

Claudia Espinosa, de Morena, arremetió contra Lilly Téllez y los senadores de oposición:

“No somos iguales que Lady Cruz Roja o como Lady Ambulancia, no somos rateros, como ustedes, no hacemos politiquería como ustedes los partidos de oposición, que lo único que hacen es estar contrarios a toda la ciudadanía de Guerrero. (…) Nosotros no dimos 10 días de salario, nosotros dimos un mes de salario, la bancada de Morena, los senadores de Morena, si somos personas preocupadas por la ciudadanía de Guerrero y no andamos haciendo show mediáticos.

No se vayan a quedar pobres por donar 10 días de salario, el banderazo que vino a dar el presidente Mario Delgado fue por los víveres que compró Morena con el salario que donaron los senadores de Morena”.

Afirmó que Lilly Téllez usó a Morena para llegar al escaño donde está, “usaste a los ciudadanos que creyeron en un partido”.

Según la numeralia del senador Ovidio Peralta, fueron 50 senadores de Morena los que donaron un mes de dieta.