Opositores usan el regreso a clases como bandera política, insiste AMLO

agosto 13, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Reiterando que organismos como Mexicanos contra la Corrupción que encabeza Claudio X González se oponen al regreso a clases presenciales argumentando ahora que no hay condiciones de regreso a las aulas por estar al menos 400 planteles saqueados, este viernes el o presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador reiteró que esta es una nueva argucia de sus opositores.

Obrador indicó que ahora sus opositores han tomado como bandera política el evitar el regreso a las aulas también “alegando el contagio COVID”, reiteró que el regreso a clases será voluntaria, al tiempo que sostuvo que se mantendrá la educación a distancia.

“Necesitamos que los niños no sólo estén sujetos al Nintendo, están siendo afectados la mayoría por esta situación, es necesario el regreso a clases, pero lo opositores que no vuelven en si, sino en no, lo tengo que seguir diciendo, se dedicaba a robar, a saquear, se quedaban con el dinero del pueblo, están muy molestos”, sostuvo.