Ora iglesia xalapeña por las familias  

marzo 6, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong hizo un llamado para orar por las familias, previo a la inauguración el próximo 25 de marzo del año dedicado a la familia en las parroquias que conforman esta arquidiócesis.

En la misa de este domingo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa recordó que este domingo se celebra el Día de la Familia por lo que se debe agradecer a Dios por el regalo.

“Agradecer a dios por el regalo de las familias, orar por los papás, las mamás, niños y jóvenes, los abuelitos y las abuelitas, vivos y difuntos que son la gran inspiración para vivir como familia cristiana y al mismo tiempo ramos por la familia con la que compartimos la vida diaria”.

Recordó que el próximo 25 de marzo a nivel arquidiócesis y el 26 en todas y cada una de las parroquias, se iniciará el año dedicado a la familia, donde por 10 meses, hasta el último día del 2023 se orará, renovará, celebrará y formará a los integrantes de las familias en varios rubros.

Por otra parte, el segundo domingo de Cuaresma en la Iglesia Cristiana, llamó a cada uno de los feligreses a tener en cuenta los momentos de transfiguración de cada uno cuando llegan los momentos difíciles.

“Cuando nos toque en nuestro matrimonio, en nuestra vocación, en nuestro trabajo momentos difíciles, de sufrimiento, de cruz, de crisis, nunca olvidemos que eso no es el final, eso no es el plan de Dios, es la gloria, la vida, lo que viene después, solamente cuando tú recuerdas los momentos más oscuros la luz más clara que has vivido, vas más allá de la oscuridad”, dijo.