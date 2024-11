Ordenan cierre de las oficinas de TikTok en Canadá

noviembre 7, 2024

El gobierno canadiense ha tomado la decisión de ordenar el cierre de las operaciones de TikTok en el país. Esta medida se basa en preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, se aclaró que no bloqueará el acceso a la aplicación.

El ministro de Industria, François-Philippe Champagne, explicó que esta acción busca mitigar los riesgos asociados con la creación de TikTok Technology Canada Inc. por parte de ByteDance Ltd. “El gobierno no impedirá que los canadienses accedan a TikTok ni que creen contenido. La decisión de usar una aplicación o red social es personal”, afirmó.

Champagne indicó que la orden de disolución se basa en la Ley de Inversiones de Canadá, que permite revisar inversiones extranjeras que puedan afectar la seguridad nacional del país. Además, subrayó la importancia de que se adopten buenas prácticas de ciberseguridad para proteger los datos personales.

Un portavoz de TikTok comentó que el cierre de sus oficinas en Canadá resultará en la pérdida de cientos de empleos locales: “Impugnaremos esta orden en los tribunales.”

“Prohibir la compañía en lugar de la aplicación puede empeorar las cosas. Los riesgos asociados a la app se mantendrán, pero la capacidad de responsabilizar a la firma se debilitará”, dijo Michael Geist, especialista en cibernética de la Universidad de Ottawa, indicando que la medida puede tener efectos contraproducentes.

La aplicación enfrenta un creciente escrutinio en Europa y Estados Unidos respecto a la seguridad y privacidad de los datos, en un contexto donde China y Occidente compiten por el control tecnológico. Anteriormente, Canadá ya había prohibido TikTok en dispositivos móviles del gobierno.