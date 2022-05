Orfis denunciará a seis Ayuntamiento por falsificación de documentos

mayo 3, 2022

La auditora superior del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, informó que presentarán denuncias penales en contra de seis ayuntamientos por preswntar documentación falsa para justificar observaciones por daño patrimonial en las cuentas públicas 2018 y 2019.

A la fecha se detectaron 20 casos, entre ellos una dependencia del Poder Ejecutivo, que usó documentación apócrifa en 2018 y que corresponde al SAT, por lo que se está documentando y se presentará una denuncia.

En conferencia de prensa, detalló que han trabajado más de seis expedientes, pero han detectado a poco más de 20 municipios, aunque la cifra podría incrementar con base en el avance de la revisión de las cuentas públicas. A la fecha se han presentado dos querellas.

Explicó que en la detección no pueden asegurar que eso los lleve a presentar la denuncia, porque todavía les tiene que validar el ente que emitió supuestamente el documento, tienen que certificar que el documento presentado por los exalcaldes es falso.

«Eso es gravísimo, no puede ser que un ente fiscalizable nos esté presentando documentación falsa, en ningún caso puede darse y no lo vamos a permitir», aseguró y resaltó que la responsabilidad es de tipo penal, por lo que la sanción es cárcel.

Los exediles pretendieron acreditar la existencia de autorizaciones correspondientes que dan los órganos, como validaciones de Conagua o de CFE.

«Lo que sí es que la conducta ilícita que se comete con la presentación de documentos es la que se está sancionando en este caso, es la que nosotros advertimos en los términos en que se presentaría.

El Código Penal prevé el hecho de que se presente, se haga uso de documentación apócrifa ante autoridad, hay un tipo específico para eso, que pueda darse, desde luego que va concatenado con el monto que representaría la obra que se pretende acreditar», subrayó.

Delia González aseveró que el Órgano no puede permitir que siendo una autoridad que ejerce recursos haga uso de documentos falsos ante otra autoridad, ante la revisora para liberarse de un daño patrimonial.

Dijo que en Órgano no hace distingo de colores partidistas, jamás se ve ideología o partido político.

Aclaró que no tiene conocimiento si esto había ocurrido en otras administraciones, si se realizaban y si alguien las dejaba pasar, ahora no las podría determinar porque tiene otras tareas para analizar y ver si es o no cierto o no lo que les están presentando.