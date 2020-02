Oros para veracruzana Susana Hernández en Perú

febrero 21, 2020

Fernando Hernández/CDMX. La nadadora veracruzana Susana Hernández Barradas ganó dos medallas de oro en la primera jornada de actividades en la Copa UANA que se realiza en Lima, Perú en la categoría 15-17 años.

La pupila de José Luis Artiles registró un tiempo de 26.27 segundos en los 50 metros libres para subir a lo más alto del pódium.La segunda fue en el relevo cuatro por 50 metros combinado, deteniendo el crono en 2:01.35 minutos haciendo equipo con Celia Pulido Ortiz, Mariana Ortega Gil y Daniela Arely Flores Bautista.

A la distancia, la deportista expresó a este medio su felicidad por el objetivo del primer metal dorado cumplido.

“La verdad se esperaba el resultado y eso nos tiene muy contentos, para este 2020 aún no tenemos planes, pero sí está en la mente dar la Marca B para los Juegos Olímpicos en los 100 metros libres, pero aún es algo que se está definiendo.

“Esta medalla la verdad sí que me motivó, porque me sentía presionada por hacer un buen tiempo y ahora me siento más confiada y mucho mejor”, apuntó.Consideró que está competencia, a nivel Panamericano, ha mostrado buenas cosas en cuanto al nivel.

“Todas estamos casi con el mismo tiempo y eso hace que las cosas se definan o por el toque o la salida, las cosas técnicas”, añadió.

Susana Hernández todavía tendrá participación en los 100 y 200 metros estilo libre, además de los 50 metros pecho y mariposa.

“Por lo que me dijo mi entrenador aún debo mejorar la reacción en la salida”, apuntó.La jarocha dedicó sus medallas dorada a sus padres, amigos, a su coach y al equipo que le apoyó desde las tribunas.

Veracruz también ganó plata en el relevo cuatro por 50 combinado 11-12 años con tiempo de 2:11.40 con Dana Domínguez Moreno, Valeria Uresty Vega, Fernanda Elizondo Cabrera y Tamara Constantino Páez.De igual modo, el relevo varonil cuatro por 50 combinado ganó bronce en 13-14 años.