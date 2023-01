Oscar 2023: Angela Bassett da a Marvel su primera nominación por mejor actuación

enero 24, 2023

La actriz estadounidense Angela Bassett hizo historia al ser nominada en los Oscar 2023 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever, la más reciente cinta de Marvel estrenada en cines.

La cinta, dirigida por Ryan Coogler fue un éxito de taquilla y obtuvo buenas reseñas de los críticos. Ahora, además de la nominación de Bassett, la cinta figura en las categorías de Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Canción Original y Mejor Diseño de Vestuario.

Aunque hay varias películas de Marvel que han sido nominadas en otras entregas del Oscar, e incluso han ganado, esta es la primera vez que se considera a alguien del elenco de un filme de Marvel en una categoría de actuación.

Entre las nominadas al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, dadas a conocer este martes, también están Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu (ambas por Everything Everywhere All at Once).

Angela Bassett ganó el Globo de Oro y el Critics Choice Award este año en la misma categoría por su participación en la segunda entrega de Black Panther, además de que fue nominada en los SAG Awards y en los BAFTA, por lo que cuenta con altas posibilidades de ganar un premio de la Academia.

Esta es la segunda nominación al Oscar de Bassett, después de su nominación a Mejor Actriz en 1994 por Tina, la Verdadera Historia de Tina Turner. En cuanto a Marvel, aunque también se trata de un triunfo para la compañía, es innegable que extrañarán la nominación a Mejor Película que sí obtuvieron por Black Panther hace algunos años.

Con esta nominación, Angela Bassett se une a Viola Davis, Octavia Spencer y Whoopi Goldberg como una de las pocas actrices negras que han sido nominadas en varias ocasiones a los Oscars.