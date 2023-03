Óscar 2023: Ceremonia no contará con alfombra roja

marzo 9, 2023

Las estrellas que acudan a la gala de los Óscar desfilarán por primera vez en décadas por una alfombra que no será roja, sino color champán, la cual, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya dejó desplegada este miércoles 8 de marzo.

La Academia ha decidido olvidarse del color rojo para la edición número 95 de los Oscar, optando en su lugar por una alfombra de color champán, lo que representa un gran cambio, ya que los emblemáticos galardones han contado con una alfombra roja desde 1961.

La decisión fue dada a conocer por el anfitrión y comediante Jimmy Kimmel ante miembros de la prensa internacional, quienes fueron testigos de cómo desenrollaron el primer rollo de la carpeta color beige que desemboca a la entrada del Teatro Dolby, sobre la avenida de Hollywood.

“La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no. Creo que la alfombra de color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre”, bromeó el presentador principal de la 95ª edición de los Premios, minutos antes de desenrrollarla. It's all happening!! @jimmykimmel was on hand to supervise the rolling out of the #Oscars carpet. You're not seeing things, it's actually champagne colored this year. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/HPnQ7U9zQ5 March 8, 2023

El cambio de color de la alfombra se debe a una mera decisión de estilo, según los responsables de la Academia.

“Le pedimos a nuestro equipo (encargado de la decoración) un estilo que fuera bien para el día y para la noche”, justificó Bill Kramer, director de la Academia, presente en este acto junto a la presidenta de la institución, Janet Yang.

El champán de la alfombra contrasta con el rojo oscuro de las cortinas, el blanco de las columnas del teatro de la decoración, que se completa con las icónicas estatuillas.