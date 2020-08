Oso hambriento se une a un picnic familiar #Video

EU/tvnotas. En un bosque de Maryland, Estados Unidos, un oso negro hambriento sorprende a una familia que se encontraba disfrutando de un picnic a plena luz del día.

El oso se sintió atraído por el olor a comida y de inmediato comenzó a rodear el lugar. En el video que ya circula en las redes, se ve cómo la familia lejos de asustarse, recibe al animal en su mesa de madera.

Pese al hambre que traía, el oso se portó muy bien con la familia, por lo que algunos integrantes decidieron darle un sándwich de crema de cacahuate, el cual fue devorado por su nuevo invitado, a quien definitivamente no esperaban.

Y aunque las autoridades recomiendan no alimentar a los osos para evitar que coman basura y además evitar una tragedia, ya que los alimentos los pueden llevar a cometer un ataque, la familia premió al oso por su buen comportamiento.

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y