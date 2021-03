OSX interpretará Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz

marzo 4, 2021

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) se prepara para Semana Santa con un clásico de esta época, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, de Franz Joseph Haydn, una obra encargada al compositor por la ciudad de Cádiz para ser estrenada en su catedral.

Este concierto será transmitido los días viernes 5 de marzo a las 20:30 horas y el domingo 7 a las 12:00, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM), y el miércoles 10 a las 20:30 en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.

Para Haydn fue un reto el tratar de mantener la atención de los oyentes a través de los siete adagios –pieza musical cuya velocidad al ejecutarse es lenta– de 10 minutos cada uno, representando así las últimas siete frases que se le atribuyen a Jesús durante su crucifixión: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”; “Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”; “Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre”; “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”; “¡Tengo sed!”; “Todo está consumado”, y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Tras estos adagios se produce un “terremoto” musical, representando este acto la conmoción de la tierra.

La obra se estrenó en Cádiz en la Semana Santa de 1786 o 1787 sin saberse con exactitud si fue la versión orquestal o de cuarteto que dio principio a esta tradición gaditana aún vigente y que con una decoración austera crea –junto con las últimas siete palabras de Cristo y la música de Haydn– un ambiente mágico dado a la meditación del sufrimiento del Hijo del Dios y su sacrificio por todos nosotros y la posterior alegría de su resurrección.

Este concierto estará dirigido por el director xalapeño e integrante de la OSX, Antonio Méndez, quien realizó sus estudios en su ciudad natal, en la Ciudad de México, en Odessa, ex Unión Soviética y en Barcelona, España.

Fue miembro del Quinteto Mexiconcert, de la Sociedad Camerística de México, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, entre otras.

Ha colaborado en proyectos con el Departamento de Música Antigua del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París. A finales de 2012 fundó Novus Mundus Ensamble, con el que se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales, así como en diversos festivales de música.

Como director, ha sido invitado en diversas ocasiones por la Camerata Mazatlán y de 2015 a la fecha con la Orquesta Universitaria de Música Popular de la UV en proyectos de Interpretación Históricamente Informada.