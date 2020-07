Otra ex novia de Christian Estrada lo acusa de estafador y ladrón

julio 25, 2020

México/tvnotas. En los últimos días Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía, ha permanecido en el ojo del huracán; y es que tras salir a la luz su romance con la actriz María Fernanda Quiroz; ha sido varias las acusaciones que el modelo ha recibido, por parte de sus ex parejas, quienes lo tachan de estafador y mentiroso.

La primera en señalarlo fue la hija de Alejandra Guzmán, quien reveló que la vida de Estrada era una mentira, lo tachó de vividor y aseguró que sería capaz de cualquier cosa con tal de hacerse famoso. Tras estas declaraciones, una mujer llamada Ally Dillon habló para un programa de espectáculos en Miami, donde confesó que además de ‘Ferka’, ella también sostenía una relación con el joven desde hace varios meses, e incluso mostró audios y videos donde él le asegura que su romance con la actriz mexicana sólo era una estrategia para ganar publicidad.

Ahora, de acuerdo con unas grabaciones que presentó el programa De primera Mano, una joven de nombre Sofía Romita acusó al ‘guerrero león’ de haberla robado y estafado, durante el tiempo que estuvieron juntos: “Después de que nos conocimos, él empezó a quedarse en mi departamento. Luego empezó a ver a otras persona, comenzó a salir con Ally y en lugar de decirme que estaba viendo a alguien más, me dijo que su familia tenía problemas, lloraba; me decía que necesitaba ayuda, que necesitaba dinero y me rogaba que le prestara para poder pagar todas sus deudas”.

Sin embargo; y aunque la chica sí le dio dinero a Christian, él abusó de la confianza que ella le tenía para robarle un anillo, dinero y hasta ropa: “Las cosas se pusieron sospechosas cuando se me perdió un anillo y lo confronté porque él era la única persona en la casa; y resulta que me lo robó para venderlo y tener dinero en efectivo”; dijo.

Pero lejos de ocupar todo el dinero para ayudar a su familia, Sofía dice que el modelo usó todo lo que obtuvo de ella para llenarse de lujos y consentir a su entonces novia Ally Dillon: “Tomó todo el dinero que le presté y lo usó para llevar a Ally a cenar, gastarlo en ropa y cosas caras. En total me debe como 5 mil dólares: prometió pagarme el primero de marzo de este año y no he recibido nada de él”.

Romita además declaró que Estrada le ha dado mil excusas para no devolverle todo el dinero que le prestó; y que aunque se encuentra en uno de los programas con mayor éxito, él le asegura que no tiene trabajo y que lo poco que gana apenas si le alcanza para comer.