Otro año sin pista de hielo en el Zócalo de CDMX, pero “habrá una verbena”: Sheinbaum

noviembre 11, 2021

Redacción/El Demócrata. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, por segunda ocasión, no se instalará la pista de hielo en el Zócalo capitalino, como parte de los festejos de Navidad; sin embargo, en su lugar habrá una verbena navideña.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que la pista no se instalará debido a que requiere tiempo de planeación y al no saber cómo evolucionaría la pandemia de Covid-19 en la ciudad no se incluyó en los planes para las celebraciones de fin de año.

“No va a haber pista (de hielo) en esta ocasión, pero va a haber una verbena navideña que creo que va a ser muy agradable para todos los niños y niñas“, resaltó Sheinbaum Pardo.

“Ya lo vamos a anunciar; por supuesto que la pista de hielo se tenía que ver con mucho tiempo de anticipación, recursos, y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, entonces de todas maneras va a haber una actividad muy agradable en el Zócalo capitalino”, dijo la titular del Ejecutivo local.

En el inicio de esta administración, en diciembre de 2018, se instaló una pista de hielo en la explanada del Monumento a la Revolución. El denominado Parque de Hielo, que también tuvo un tobogán, dispuso de tres pistas de patinaje (dos redondas y una rectangular), lo que sumó 3 mil 200 metros cuadrados.

Para 2019 se instaló una pista acrílica que fue bautizada como Ecologísssima. Fue la instalación en su tipo más grande del mundo, con más de 4 mil metros cuadrados sobre la plancha del Zócalo. En ella pudieron estar hasta mil 200 personas de manera simultánea.

⇒ Sin embargo, para 2020, por la emergencia sanitaria por Covid-19, se suspendieron las actividades decembrinas en la Ciudad de México, entre ellas, la instalación de la tradicional pista de hielo; en su lugar se realizaron actividades virtuales.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum reiteró que la próxima semana se reunirá con representantes de la Iglesia Católica y de la Basílica de Guadalupe para definir los protocolos para las festividades del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Tepeyac; toda vez que el recinto se mantendrá abierto para dicha fecha.