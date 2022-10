Padre de joven presuntamente asesinado por policías exige justicia a las autoridades 

octubre 26, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver. – Familiares del joven Gerson Hazael Castro Castellanos quien perdiera la vida el 15 de diciembre de 2020 presuntamente a consecuencia de las heridas provocadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hicieron un llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se integren de manera correcta las carpetas de investigación y de esta manera pueda haber justicia.

En conferencia de prensa, el padre de la víctima, Arnoldo Castro quien estuvo acompañado por sus representantes legales, señaló que hay elementos suficientes para determinar que si hubo participación de policías en los hechos e incluso dieron a conocer un audio en el cual su hijo se comunicó con un amigo para informarle que la policía lo perseguía y lo había golpeado por lo que solicitaba que lo buscaran en el cuartel de «San José», sin embargo pese a ello las autoridades decidieron desestimar dicha prueba.

“Tenemos cuatros acuses de recibo de audiencias que le hemos solicitado a la fiscal en las cuales se ha negado a recibirnos, yo me pregunto por qué no le da tiempo a los ciudadanos que estamos con un dolor; las pruebas que nosotros tenemos las desaparecen, yo busque también al gobernador y me dijo que iba a ver que se aclarara el caso pero no ha pasado nada y estamos indignados, las personas me dicen que ya no pelee porque lo voy a recuperar a mi hijo pero yo lo hago porque no quiero que nadie más pase por lo que yo estoy pasando», indicó.

Por su parte, Miguel Ángel Matus Blanco quien es abogado de la familia de Gerson, señaló que han existido múltiples omisiones por parte de las autoridades, por lo que pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) su intervención para que se determine la participación de los elementos de las fuerzas de Seguridad, pues insistió en que hay pruebas de ello y de lo contrario adelantó que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, cabe recordar que Gerson fue localizado inconsciente en unas escalinatas ubicadas en la calle Gregorio López y Fuentes entre las calles Paraíso y Samaria de la colonia Tabasco de esta capital y falleció cuatro días después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico ocasionado por los golpes recibidos.