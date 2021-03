Padre denuncia violación de su hija desde hace 3 años y fiscalía no atiende al caso

marzo 30, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Desde el 2018 Rey Adán Rosales Álvarez, denunció ante la Fiscalía del Estado que su hija de 11 años estaba sufriendo abuso sexual en su propia casa y bajo la anuencia de su madre, sin embargo, alzar la voz le valió una orden de restricción y desde hace un año no puede ver a su hija que ahora tiene 14 años.

“Puse una denuncia de que vi a un tipo manoseando a mi hija en la ciudad de Cardel, mi ex esposa estaba tomada con él tipo como de 45 años (…) entonces acudo a la Fiscalía de Cardel y comienzo a investigar y el tipo venia saliendo del penal en Tabasco, el tipo estaba hasta firmando, al poco tiempo a mi hija le sale un herpes en la boca y aunque ellos dicen que no, el herpes puede ser de transmisión sexual”, explicó.

Desde entonces ha sido una lucha constante para que las autoridades lo escuchen e investiguen lo que pasa, pues ha presentado pruebas de que la misma madre es quién prostituye a la menor.

La familia del tipo ese declara que la mama de la niña esta recibiendo dinero semana con semana por permitir la relación y eso yo se lo entregó a la fiscalía y no a querido hacer nada (…) Estando las cosas tan claras y siendo las cosas tan obvias la fiscalía no haga nada y no me dejen acercarme a la niña, para mi eso es la impotencia. Mi hija es lo más sagrado y que me lo hayan corrompido de esa manera para mi es algo muy difícil”, comenta Rey entre lágrimas.

Hoy, su hija tiene 14 años y como resultado de una violación quedó embarazada, de acuerdo con la información que Rey recibió de personas cercanas a su hija, la menor sufrió un paro cardíaco durante el paro, pero logró salvarse junto con su bebé.

Con voz cortada, Rey asegura que ha tenido ganas de él mismo ponerle fin a estos abusos, pero tiene otra hija y una madre que dependen de él, lo que le han hecho recapacitar y llevado a tomar el camino más largo, acudir a las autoridades y sí largo porque a tres años de la denuncia ninguna de las instancias a las que ha acudido han dado seguimiento ni avances al caso.

El padre solo espera que cuando se haga justicia, no sea demasiado tarde.