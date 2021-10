Padre pide al Gobernador, justicia para su hijo atropellado por camión en Xalapa

octubre 1, 2021

Regina Montes/El Demócrata. El señor Alfonso Trujillo Mendoza, padre de Carlos, joven que perdiera la vida tras ser atropellado en Xalapa, pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para hacer justicia y actuar contra la aseguradora Qualitas.

Recordó que los hechos ocurrieron frente a plaza Xanat el día 30 de abril de este año por un camión marca Scania de Omnibus de Alba SA de CV y sospecha que el Fiscal Primero que lleva la carpeta de investigación 2435/2021 incurrió en actos de corrupción para beneficiar a la aseguradora.

“No he recibido justicia por parte de la Fiscalía General del Estado ya que el Fiscal Primero ha sido muy déspota y nunca me ha recibido, hasta que busqué al presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Esteban Rodríguez para que me apoyara”, dijo el padre de la víctima.

Mencionó que el camión que atropelló a su hijo está asegurado con esta compañía y “hubo dinero de por medio, ya que ya soltaron el camión y al chófer, esta situación porque hay corrupción entre el Fiscal primero, Fiscal Regional y el Contralor de dicha dependencia por ser familiar del Fiscal Regional”.

Sostuvo que esto se encuentra plasmado en el oficio número UIPJ/DXI/F1o/2435/2021 a cargo del fiscal primero, Gerardo Rafael Aguilar Sosa. “Este fiscal no ha enviado a hacer el peritaje de causalidad y ya soltó el camión culpable y al chófer, porque hubo mucho dinero de por medio.

«Ni siquiera se ha hecho el peritaje de causalidad que debió haberse hecho antes de liberar al camión y al chófer, esto indica que hubo mucho dinero de por medio”.

El padre de la víctima pide justicia al Gobernador y a la Fiscal General y también al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Señor Gobernador, pido justicia, señor Presidente de la República, pido justicia ya que nosotros votamos por la cuarta transformación”.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Veracruz Esteban Pablo Rodríguez Ortega dijo que están ayudando a al padre de familia por no contar con recursos y puso a disposición de los padres y madres de familia el número 2281099852 para recibir cualquier tipo de apoyo o asesoría.