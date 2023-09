Padres de Betito Meza apoyarán niños con cáncer

septiembre 22, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este viernes 22 de septiembre, Betito Meza cumpliría 12 años, sin embargo el cáncer no se lo permitió, a pesar de que su mensaje siempre fue «Yo no me rindo», hoy está descansando dejando a sus padres Dulce y Alberto una lucha más difícil, casi imposible, seguir su vida si él.

Así lo han decido, seguir adelante con un objetivo, evitar en lo posible que otras familias vivan lo mismo que ellos, tratando de que el camino médico, social, económico sea menos complicado.

Hoy, como obsequio de cumpleaños Dulce Gómez dio a conocer la puesta en marcha de la Agrupación de BetitoMezaNoSeRinde, a través de la cual pretenden hacer conciencia de la importancia oportuna del cáncer infantil, la recolección de tapitas, productos de higiene personal, complementos nutritivos, pijamas.

«Hacer conciencia, empatía hacia los niños y niñas com cáncer y sua familias, ningún esfuerzo está de más cuando está de por medio la vida y salud de niños y niñas,de por esta razon continuaremos con campañas de difusión y prevención, ahora con campañas de recoleccion de artículos de higiene de primera necesidad».

A través de las redes sociales de @betitomeznoserinde se apoyará a las familias que requieran para sus pequeños plaquetas, sangre,plasma, escencial para los niños y niñas con cáncer.

Dulce Gómez destacó también que es importante que los niños conozcan del tema y sus síntomas, crear empatía para que sean solidarios con niños que están luchando por sus vidad.

«Hoy pedimos a nombre de Betito que ayuden a ayudar, primero recolectando sus tablas, las cuales pueden depositar en el Corazón de Betito que estará en instalado en el Congreso del Estado de Veracruz».

Más adelante, en la cuenta de instagram informaran en que otros lugares se colocara este deposito, pero tambien se buscará recolectar articulos de uso básico y hacerlos llegar a hospitales.