Padres de familia bloquean avenida de Veracruz; exigen destitución del director de UFIA

noviembre 9, 2022

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.– Padres de familia de la escuela primaria Unión Femenina Iberoamericana bloquearon la avenida Eje Sur y Alcocer de la unidad habitacional El Coyol de la ciudad de Veracruz, para exigir la rehabilitación y mantenimiento del sistema eléctrico del plantel.

Señalaron que en los primeros días de septiembre se presentó un conato de incendio, lo que dejó sin luz a la escuela y a la fecha no se ha reparado, desde entonces los alumnos no tienen clases presenciales.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades, pues hasta el momento son 400 alumnos que se consideran en riesgo.

Señalaron que se requieren alrededor de 100 mil pesos para reparar la instalación eléctrica que se vio afectada, a pesar de que ya han buscado el apoyo de espacios educativos hasta el momento no han obtenido respuesta.

El señor Gabriel García dijo que mientras las instalaciones no sean adecuadas los menores no pueden regresar a clases pues su integridad esta en riesgo, mientras tanto, la educación de los estudiantes se esta viendo afectada.

“Ciudadano gobernador vinieron de la SEV y de espacios educativos a decirnos que ya había un recurso para la escuela y no hay absolutamente nada, la misma institución en Xalapa nos contestó que no hay un proyecto para nuestras escuela, nuestros hijos siguen en riesgo, nuestros hijos, no están en una institución digna”.