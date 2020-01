Padres de niños con cáncer protestan por falta de medicinas

Yhadira Paredes. Xalapa. Nuevamente, en menos de dos semanas, padres de niños con cáncer del Centro Estatal de Cancerología se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y bloquearon la calle de Enriquez ante la falta de respuesta para el abastecimiento de medicamentos usados en las quimioterapias de sus hijos como la Vincristina, Ciclofosfamida y Metotrexato.

Al respecto, Carmen Díaz mamá de un pequeño que sufre cáncer y actualmente está internado en el Cecan, refirió que a pesar de la promesa de las autoridades estatales de surtir el medicamento necesario para el tratamiento de los niños, este viernes, una semana después de la fecha estipulada, les avisaron que llegaron 50 unidades, pero no les especificaron de cuál medicamento y para cuentos pacientes.

“Solo es para estos días por lo menos unas dos o tres semanas abastecer, pero de ahí en más no hay respuesta y seguimos en las mismas. No debemos estar manifestando porque el medicamento no esté, ahorita solo llegó un medicamento de todos los que están pendientes, no sabemos las piezas exactamente, pero hasta donde tenemos entendido solo iban a llegar 50 piezas para el área pediatra”.

Sin embargo, alertó que también los pacientes adultos se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de medicamentos.

Y es que, aseguró que pese a que no quieren seguir manifestándose, nadie les garantiza cuándo llegarán o si ya encontraron un proveedor para que surta lo necesario, incluso, aseguró que los padres de familia consiguieron uno y los datos les fueron proporcionados a las autoridades de Salud, pero hasta ayer (jueves) no les habían dado respuesta.

“En la minuto se habían comprometido a surtir 100 piezas, al parecer solo llegan 50 y el día de hoy nos dijeron que llegaron solo de un medicamento, son medicamentos combinados en los padecimientos y son diferentes de acuerdo a cada padecimiento”.

Finalmente, la madre de familia, integrante de este grupo de padres, señaló que había una cita concertada para este viernes por la mañana con los secretarios de gobierno y salud, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Roberto Ramos Alor, respectivamente, pero les fue suspendida.