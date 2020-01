Padres de secundaria 99 bloquean carretera

Eda Sentíes/Xalapa.- Padres de familia de la escuela Secundaria Técnica No. 99 ubicada en el fraccionamiento Las vegas de Boca del Río bloquearon la carretera Medellín-Veracruz para exigir que la Secretaría de Educación entregue las órdenes de presentación a los maestros para que puedan impartir clases a los alumnos de esta institución.

Miriam Galmiche, madre de una de las alumnas afectadas, sostuvo que el bloqueo se originó debido a que la delegada de la SEV en Veracruz manifestó a los medios de comunicación que había atendido las demandas de los padres y alumnos de esta institución que se manifestaron este lunes, sin embargo no fue así.

“Ayer no tuvimos presencia de nueva autoridad educativa, a lo medios se les dice una cosa y la realidad es otra, si ellos ayer hubieran llegado con una orden de presentación esta carretera no estuviera tomada, creo que la sociedad ya se enteró, ya sabe lo que está pasando, pedimos su comprensión, esto no lo generó la 99 (ESTI), lo generó el propio gobierno con su negligencia, ahorita nos visitan autoridades de Boca del Río, pero son gestores y no dan solución al problema”, dijo.

Luego de tres horas de bloqueo y de un caos vial en la zona, llegó personal antimotines para retirar a los manifestantes que impedían el paso por la vialidad con una soga.

Ante la intimidación de los elementos de Fuerza Civil y Antimotines los padres accedieron a retirarse de la carretera, pero mantuvieron la manifestación solicitando la presencia de una autoridad de la SEV que pudiera dar solución al problema.

Miriam Galmiche, explicó que la falta de orden de presentación para los maestros ha ocasionado que 235 horas de clase dejen de impartirse y algunos de los grupos asisten a la escuela solo por una hora al día, lo que afecta la educación de los jóvenes.

En el lugar se encontraban al menos 10 patrullas de la Fuerza Civil.