Pago de aguinaldo será en tiempo y forma: Canaco 

diciembre 13, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Tras la recuperación económica del sector comercial, en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río, los empresarios cumplirán en tiempo y forma con el pago de aguinaldo a sus trabajadores, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, Edi Alberto Tejeda Martínez.

Dijo que en comparación a años anteriores, donde incluso se llegaba a un acuerdo para realizar el pago en dos exhibiciones, en este 2022 no fue necesario y el pago se realizará en la primera quincena de diciembre.

Agregó que hasta el momento ningún empresario afiliado a la CANACO, ha manifestado la intención de realizar un convenio con los trabajadores por retraso en las prestaciones de fin de año. Sin embargo, lamentó que algunos negocios hicieron recorte de personal.

“Hasta ahorita no tenemos ninguna situación que indique que los aguinaldos se van a retrasar y seguramente se darán en tiempo y forma por el sector, aunque se esta haciendo un esfuerzo, no es fácil, pero se hará un esfuerzo para cubrir los aguinaldos pero no tenemos un indicio que nos diga que se van a retrasar en nuestro sector al menos (…) en esa época de pandemia no solamente nuestro sector se vio de alguna manera afectado, todos los sectores se vieron afectados y como bien lo comentas se tuvo que negociar en algunos casos con los colaboradores para que pudieran obviamente cubrirse ese requisito marcado por la ley”, indicó.