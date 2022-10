Pago por regularización de anuncios no era gravoso; se busca ordenar visualmente la ciudad

octubre 28, 2022

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El director de Desarrollo Urbano, José Miguel Torres Cházaro, insistió en que el pago de regularización de anuncios no era gravoso y tiene como objetivo ordenar visualmente la ciudad.

Tras señalar que el cobro sigue suspendido tal como lo informó el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, explicó que lo que se buscaba es que la capital del estado no esté “invadida” de anuncios puesto que “no se trata de dañarlos, de perjudicarles, es apoyarlos, pero mejorando su imagen”.

“Es necesario hacer un procedimiento que no se convierta en algo aparentemente impositivo, no es una imposición, es una intención de ordenar visualmente la ciudad que sea una ciudad que sea armónica, que no esté invadida de anuncios por todos lados y sobre todo en zonas que no es el caso de La Rotonda, sino el centro histórico de la ciudad”.

El funcionario municipal dijo que, aunque en el centro de Xalapa, se han perdido muchas de las edificaciones con valor histórico y patrimonial, las construcciones que todavía se conservan vale la pena protegerlas.

“Y ordenas visualmente la ciudad porque si no, se sigue contaminando visualmente, es algo que desafortunadamente las personas que protestaron, los comerciantes de La Rotando no quisieron entender a qué se refería lo de la contaminación visual, pero es cuestión de dialogarlo”.

Agregó que por parte de la dirección de Desarrollo Urbano se podría hacer una propuesta o proyecto de cómo se verían mejor las fachadas y poderles incluso proporcionar el anuncio, “de tal manera que no impacte, que no moleste ni se vea mal”.

Aclaró que no se trataba de un impuesto, sino de un derecho que en otras zonas se ha estado pagando por parte de los comercios.

“Todas las Farmacias del ahorro ya pagaron su actualización de anuncios, hay varias cadenas que han estado pagando su regularización, su actualización, no es tan elevado, eso fue quizá la redacción o la forma en que iba el documento y la manera en que los inspectores que van a campo se los demostraron, se los entregaron, fue lo que molestó a los comerciantes, pero no se trata de imponer nada”.