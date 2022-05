mayo 25, 2022

Estudiar medicina en México, como en todo el mundo, es mucho muy demandante, los estudiantes pasan grandes sacrificios y viven bajo mucha presión en sus años de servicio, residencia, internado y todo ese montón de requerimientos que han de sobrevivir para llegar a la especialidad, que no es empresa fácil; para ejercer la medicina debe haber vocación, amor al prójimo y una serie de cosas que no cualquiera tiene, las horas de estudio, las jornadas laborales y la responsabilidad que conlleva tener la vida de una persona entre las manos, requiere mucha fortaleza y no cualquier persona tiene la disciplina y el valor.

Creo que a muchos de nosotros, los que tenemos médicos en la familia y que hemos visto los sacrificios que pasan, nos resultó fuera de lugar la declaración del presidente López Obrador, al referirse a los médicos cubanos que han sido contratados para trabajar en nuestro país; tengo conocimiento que no solo una, sino varias estudiantes de medicina, han sido agredidas, ultrajadas y hasta asesinadas, en los lugares donde las mandan a hacer su servicio, sé de los peligros que corren muchos médicos recién egresados y que aún así, siguen en el ejercicio de su profesión y concluyen sus servicios y residencias.

Tengo muy claro, que el problema de los servicios de salud pública en México, no es por la falta de personal médico, sino por la espeluznante corrupción que impera en nuestros sistemas de salud pública, no creo que los 500 médicos cubanos, vengan a México a aportar gran cosa y creo que muchos de ellos, desertarán con rumbo a Miami, a la primera oportunidad; además esa idea romántica de la medicina cubana, es solo eso, una idea romántica, el desarrollo científico requiere comunicación intercambio y los cubanos no son muy creyentes de tal cosa.

En fin que luego del medico cubanos affaire, ayer en la mañanera, tal como lo habría ofrecido la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador; Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció la convocatoria para la contratación de 13 mil 765 médicos especialistas, que se presume son los requeridos en todo el país, como que se me hacen pocos, pero ¿Quien soy yo para opinar?.

La convocatoria inicio ayer al medio día y estará abierta hasta los primeros días de junio próximo, las plazas son para médicos internistas, urgenciólogos, ginecoobstetras, pediatras y anestesiólogos en su mayoría.

Habrá un proceso de selección, que concluirá la primera fase el 7 de junio, posteriormente a partir del 11 de junio, iniciará la recepción de documentos, para la contratación, que no me quedó muy claro cuando será, pero pues a ritmo burocrático ¡Supongo yo! De momento como en todo, palo dado ni Dios lo quita y la afrenta ahí está.

Cada día, yo veo más lejos aquel sistema de salud pública, como el de Europa, no sé ustedes.

Cosas de la vida y menudencias

Con mucho profesionalismo y fuerza, regresó Veracruz al Tianguis Turístico, con la dirección del titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, don Iván Martínez Olvera, ahora sí el contingente veracruzano que asistió al evento fue a trabajar y con objetivos claros.

El Tianguis Turístico, durante muchos años, ha estado posicionado como una de las plataformas de negocios, más importantes de la industria turística de América Latina y este año participaron muchos prestadores de servicios turísticos estatales, que tuvieron citas de negocios y promoción durante el evento.

Ayer don Enrique Nachón García, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, estuvo Los Tuxtlas, visitó la región para dirigir la primera sesión ordinaria del Consejo de Economía Regional de la zona, además entregó terminales de cobro digital, a empresarios que participaron en la convocatoria del programa Impulso a la Digitalización de MiPyMEs Veracruzanas.

Nachón García, es uno de los funcionarios del gabinete de Cuitláhuac García, que lleva una agenda de trabajo muy puntual, pero lejos de los reflectores ¡Bien por el!.

