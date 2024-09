PAN y PRI reiteran voto en contra de la reforma al Poder Judicial

septiembre 3, 2024

Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado, afirmaron que no se “doblarán” y votarán en contra la reforma al Poder Judicial.

En un posicionamiento, leído por Guadalupe Murguía, coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, sus veintidós senadoras y senadores se comprometieron a asistir a las sesiones donde se analice y discuta esta reforma y votar en contra.

“Y vamos a participar en la votación y nuestro posicionamiento será en contra. ¿Por qué votamos en contra?, votamos en contra, porque esta iniciativa, probable minuta significa el sometimiento y la cooptación al Poder Judicial de la Federación. Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente, autónomo, que resuelva conforme a nuestra Constitución, conforme a las leyes, y no por presiones del gobierno federal, no por presiones políticas o de diversos intereses, no desde luego por injerencias de grupos de delincuencia organizada”.

Uno a uno los veintidós senadores del PAN hicieron el siguiente pronunciamiento: “estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial”.

En entrevista, Ricardo Anaya, excandidato presidencial, afirmó que del PAN no saldrá el voto que necesita Morena para tener la mayoría calificada para aprobar esta reforma.

“No es solo saber quién va a ser el Judas que por unas monedas se pase a Morena, aquí con uno que falte le entrego la mayoría calificada a Morena. (…) En el PAN no va a estar el Judas que se venda por una monedas, aquí no está, búsquenlo en otro lado”.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del PRI, recordó que la postura de su partido es en contra de la reforma, “el dictamen como lo ha votado la mayoría, nosotros estamos en contra”.

“Ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado, somos un grupo compacto, un grupo decidido en términos de una muy buena relación, y sólido y lo más importante, sólido, porque lo vuelvo a reiterar estamos en contra de la iniciativa que mandó el Ejecutivo, del dictamen que la mayoría votó”.

El senador panista Marko Cortés, al igual que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reiteraron que estarán en la o las sesiones donde se discuta la reforma judicial y votarán en contra.