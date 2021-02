Panaderos denuncian irregularidades en juicio por despido injustificado

febrero 24, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Panaderos que fueron despedidos injustificadamente hace más de 2 años pidieron a las autoridades que agilicen el proceso, el cual ha estado plagado de irregularidades.

Joaquín Fernando Caña Reyes, representante legal de los 14 trabajadores afectados, señaló que, a pesar de contar con las pruebas necesarias para comprobar la relación laboral, el proceso por parte de las autoridades ha sido lento y desventajoso para los afectados, quienes reclaman el pago de 1 millones 900 mil pesos.

“Ellos fueron empleado de un señor de apellido Maroño Acosta y Acosta Salazar y los despidió ni siquiera les dio la cara , saco sus cosas por la noche, al otro día no pudieron entrar y desde entonces no les da la cara, hay gente de más de 30 años de trabajo que es injusto que ha terminado su vida laborando haciendo pan para esta panadería y no les quiere pagar (…) y como que he observado que estamos en desventaja porque no quisiera pensar que hay algún tipo de mano negra o corrupción o algo por el estilo ”, dijo.

Señaló que entre los trabajadores despedidos hay personas de casi 60 años que trabajaron 30 años y estaban por jubilarse cuando perdieron su empleo.