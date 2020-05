Pandemia nos hace repensar nuestra vida: alumno de la UVI en Argentina

mayo 28, 2020

Redacción. UV. Anselmo Manuel Martínez Jiménez, estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sede Totonacapan, enfrenta la pandemia por coronavirus Covid-19 en Argentina, ya que realiza una experiencia de movilidad internacional en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

El joven fue a cursar materias en la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura, su movilidad “surgió como un nuevo programa para la UVI, con la denominación de ‘Programa de los pueblos indígenas’. Literalmente fue un intercambio de dos alumnos ya que un joven de la UNNE, Maximiliano Fernández, fue a la UVI beneficiado con el mismo programa”, explicó.

“Al llegar, durante la primera semana me maravilló que las clases sólo eran tres horas al día y por la tarde, el modelo de trabajo me resultó muy autónomo, también me emocionaba ver el talento, formas de expresión y un sentido de amabilidad de las personas de la UNNE.”

Refirió que en su localidad las medidas ante la presencia del Covid-19 “se han tomado muy en serio y de la más adecuada manera posible; desde mediados de marzo se empezaron a cerrar los establecimientos y se impuso la cuarentena que a costa de la situación se ha prolongado para que el contagio sea controlado”.

Tal situación le provocó una reflexión en torno a la vulnerabilidad, “este espacio que nos da la pandemia lo veo como la oportunidad de destruir un poco el pensamiento y el estilo de vida con que transitamos para repensar nuestra vida y cómo nuestras acciones conllevan nuestra propia aniquilación; también veo que antes teníamos tanta libertad y poco aprecio por algunas cosas simples pues ahora salir a caminar a un parque suena a una maravilla”.

El universitario consideró que esta situación permite “tomar conciencia de nuestro bello mundo y empezar a cuidarlo mejor; también todo esto parece un ensayo para una próxima enfermedad y me gustaría que, si nos tocara vivir una nueva situación como ésta, tomemos la iniciativa de vivir de una forma menos contaminante, con medidas de salud y un respeto por la naturaleza, no es necesario convencer al mundo si se convence a uno mismo, tal vez el mundo se convenza uno a uno para hacerle frente a las enfermedades con prevención”.

El alumno realiza su movilidad en la Universidad Nacional del Nordeste

Martínez Jiménez vive actualmente en la Residencia de la UNNE, que se ha convertido en un espacio interesante pues como alumno de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo se siente viviendo totalmente en la utopía de la interculturalidad. “Convivo con estudiantes de varias nacionalidades: Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y México. La interacción ha sido de lo más provechosa; transculturarse no por imposición sino por gusto de adquirir nuevas formas de ser, vivir y pensar, ha sido el más importante aprendizaje que me deja el intercambio”.

De tal modo, reconoció el estudiante de la UVI, que “ni la pandemia opacó el sentido del intercambio al estar conviviendo con tan especiales personas que les he compartido y me han compartido sus experiencias y vastos conocimientos; me alegra haber pasado por esta situación, aunque en un principio traía conmigo ciertas expectativas, mi estancia no ha sido tan perfecta pero sí maravillosa”.

Explicó que el periodo de cuarentena en Argentina se ha prolongado en cuatro ocasiones consecutivas y por ello “la realidad con la que tuve un primer contacto acá ha cambiado rotundamente, ves por la calle gente con cubrebocas y haciendo las cosas necesarias –como comprar alimentos– y aquellas que en verdad necesitan trabajar para subsistir”.

Por ello la UNNE suspendió sus labores presenciales y adoptó un modo de trabajo virtual a través de su página; “al principio era un caos debido a los cientos de alumnos que hacían que se trabara el sistema, así como la improvisada nueva forma de enseñanza a través de archivos y las videoconferencias, que poco a poco se ha ido haciendo más común y hoy en día creo la educación está funcionando de esta manera”.

El universitario se ha mantenido en contacto con su familia a través de WhatsApp y con el personal de la Coordinación de Movilidad de la UV por el mismo medio y por correo electrónico, por lo que agradeció a los funcionarios Marcos Iván Juárez y Adriana Vivanco “que siempre están día a día para consultas y me han brindado un adecuado y eficaz asesoramiento”.